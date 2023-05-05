"Впевнений, що вони вчинять правильно", - прокурор МКС Хан щодо арешту Путіна у разі його візиту до ПАР

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан висловив упевненість, що у разі візиту президента РФ Володимира Путіна до Південної Африки, його буде арештовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Хан заявив під час участі у засіданні комітету із закордонних справ Палати громад Канади.

"Вони (південноафриканці. - Ред.) дуже добре знають про свої зобов’язання, тож я впевнений, що вони вчинять правильно", - відповів Хан на запитання про те, чи буде Путіна арештовано за ордером МКС у ПАР.

Він зауважив, що публічно не порушував це питання, зазначивши, що держава, яка успішно здолала расистську систему апартеїду, має право на ухвалення власних рішень.

"Нещодавно звучали заяви, пов’язані із визнанням Південною Африкою своїх зобов’язань, відповідно до Римського статуту. Ці заяви доступні у публічній площині й у них підтверджується їх поінформованість стосовно цих відповідальностей. Не думаю, що їм треба моя опіка", - наголосив Хан.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.