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Китай має намір підтримувати зв’язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган

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Китай має намір підтримувати зв’язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган
Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яка відбулася 4 травня.

"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи. Лавров зазначив, що Росія надає значення позиційному документу Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Лавров зазначив, що успішний візит президента Сі Цзіньпіна до Росії надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин. Росія готова співпрацювати з Китаєм для зміцнення співпраці в різних сферах і виведення двосторонніх відносин на більш високий рівень.

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Краще пиляйте Сибір та мовчіть.
  • otosh
    Українська криза??? Дивіться, щоб ви один одного не їли, коли у вас, сук, буде криза
  • Олег Гнатенко
    Криза? Оце знаєте, як би було не сутужно в економіці після війни, кожен хто візьме китайські інвестиції, буде зрадником України. Впускати в країну китайців і їх інвестиції, це віддавати шматок України союзникам Росії, та таким же фашистам.
    P.S. Індії та інших це теж стосується.
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