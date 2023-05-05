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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

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Минулої доби, 4 травня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

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