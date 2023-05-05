Доба на Харківщині: ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів, - ОВА

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти.

Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

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В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 12,5 га території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети.