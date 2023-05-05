Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 5 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 210 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2978 (+16) од,
  • РСЗВ - 550 (+3) од,
  • засоби ППО - 304 (+4) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 373 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 210 осіб (+620 за добу), 3710 танків, 2978 артсистем, 7224 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3362 день москальсько-української війни. 63!!! одиниці техніки і 620 чумардосів. Радує арта 19 та логістика 30!!!, спецтехніки 3 та броня 11. Вчорашні БПЛА в статистиці, сьогоднішні будуть завтра. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
  • Олег Гнатенко
    А мене от засмучують загиблі російські солдати. Як цивілізована людина з європейськими цінностями, хочу, щоб вони повернулись додому живими, а потім сиділи без ног, рук, на площах, в підземних переходах, бомжували і просили милостиню. Щоб пили пальонку та вбивали родичів та сусідів. Так же як це було після чеченської війни. Щоб символом цієї війни для майбутніх росіян стали не красиві могилки, де можна побухати, а каліки на кожному кроці! Щоб ці наслідки війни закарбувались їм в мізках на сотню років!
  • Moshe Dayan 29b06cb5
    +++ Арта!
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