Група чеченців готувала теракт у Бельгії. Думали атакувати будівлі НАТО
Про це повідомили в прокуратурі Бельгії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Відомо, що підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.
"Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними", - сказав представник прокуратури газеті.
Майже всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної "Ісламської держави". Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.
Затримання відбулися після того, як поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті в рамках розслідування тероризму.
Затриманих можуть звинуватити в замаху на вбивство, участі у діяльності терористичної групи та підготовці теракту.