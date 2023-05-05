Глава МЗС Естонії Цахкна і генсек НАТО Столтенберг обговорять вступ України до Альянсу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінуться в Брюсселі. На порядку денному - вступ України до НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

"Одна дуже важлива тема - це статус України у питанні вступу до НАТО. Зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі пройде у липні, і ми активно працюємо разом з нашими союзниками, щоб Україна отримала чітке послання та чітко сформульовану публічну декларацію щодо подальших кроків у процесі приєднання до НАТО ", - заявив Цахкна.

На його думку, зараз вже недостатньо просто декларувати, що Україні раді в НАТО.

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"Треба йти далі дуже конкретними кроками. Тож зустріч із генсеком НАТО дуже важлива", - додав міністр закордонних справ Естонії.

На зустрічі зі Столтенбергом він також має намір обговорити російську агресію проти України.