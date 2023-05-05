Росія і Китай, імовірно, спробують використати ситуацію навколо заяв про дефолт у Штатах з пропагандистською метою, - розвідка США

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс попереджає, що Росія та Китай, імовірно, спробують використати ситуацію навколо повідомлень про можливий дефолт США з пропагандистською метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Майже напевно обидві країни використають таку подію з пропагандистською метою за допомогою інформаційних операцій, використовуючи її як доказ того, що політична система США не функціонує", - заявила Гейнс.

Крім того, Генс зауважила, що дефолт створив би "глобальну невизначеність" щодо вартості долара, лідерства США й американських інституцій.

Гейнс також зауважила, що російсько-українська війна посилила важелі впливу глави Китаю Сі Цзіньпіна на президента РФ Володимира Путіна. За її словами, Путін, імовірно, зменшив свої амбіції щодо України, оскільки зусилля Росії захопити нові території зайшли в глухий кут.

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