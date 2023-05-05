США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, - Кірбі
Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми впевнені, що зробили майже все, що могли, тут, у Сполучених Штатах, а також, говорячи ширше, для наших союзників і партнерів, щоб переконатися, що вони будуть готові, якщо і коли президент Зеленський вирішить перейти в наступ, а він єдиний, хто може ухвалити таке рішення", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу. Крім того, США та союзники провели навчання та тренування українських військових.
"Вони (ЗСУ - ред.) мають переважну більшість - і під "переважним" я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни", - сказав він.