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США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, - Кірбі

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США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, - Кірбі
Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені, що зробили майже все, що могли, тут, у Сполучених Штатах, а також, говорячи ширше, для наших союзників і партнерів, щоб переконатися, що вони будуть готові, якщо і коли президент Зеленський вирішить перейти в наступ, а він єдиний, хто може ухвалити таке рішення", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу. Крім того, США та союзники провели навчання та тренування українських військових. 

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"Вони (ЗСУ - ред.) мають переважну більшість - і під "переважним" я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни", - сказав він.

Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Ракет далекобійних так і не дали, а без них щось зробити буде ДУЖЕ важко. Абрамси (жалюгідні 30 штук) наприкінці року приїдуть. Ударні безпілотники теж відмовилися надати. Ну а про F-16 я взагалі мовчу...
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А два відсотки це що, літаки які не можемо випросити ще з початку великої війни?
  • Hulio
    Єрмаку, як серпом по яйцях.
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