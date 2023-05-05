"Рейкова війна": Росія не зможе захистити себе від подальших диверсій, - британська розвідка

Підриви поїздів у прикордонних з Україною областях РФ призводять до короткострокових затримок постачання російської армії.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що нещодавній сплеск залізничних аварій у російських районах, що межують з Україною, був викликаний підривами, здійсненими невідомими суб'єктами.

Ці аварії, як вважають у розвідці Великої Британії, призвели до короткострокових локальних збоїв у роботі російських військових залізничних перевезень.

Дивіться: У Брянській області підірвали залізницю - з рейок зійшли десятки вагонів. ВIДЕО

"Хоча її бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати шляхи, ці інциденти посилять тиск на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі Росії від нападу", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Вибухи в окупованому Джанкої пошкодили вузлову станцію. Користуватися нею неможливо, - ОК "Південь"

Нагадаємо, 1 травня в Брянській області РФ підірвали залізничні колії. Губернатор Олександр Богомаз заявив, що спрацював невідомий вибуховий пристрій - з рейок зійшли локомотив та кілька вагонів. Внаслідок цього зійшов Росія втратила тепловоз і 12 тонн дизпалива.

2 травня в Брянській області РФ внаслідок підриву залізниці з рейок зійшли локомотив та десятки вагонів вантажного потягу.

В окупованому Севастополі через поліцейські почали оглядати залізничні колії.