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Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили

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Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили
Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не робити сенсацію із ситуації зі збиттям БПЛА Bayraktar над Києвом увечері 4 травня.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, на жаль, протиповітряна оборона була змушена збити несправний безпілотник.

"Зрозуміло, що ми вже втрачали їх на фронті, але робити з цього новину не потрібно, буває таке, це техніка. Не можна пускати це на самоплив, треба було його знешкодити", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що коли Сили оборони втрачають на війні літаки та льотчиків, то до цього в рази менше уваги.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 4 травня над Києвом під час повітряної тривоги було збито кілька безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків БпЛА у Солом'янському та Печерському районах.

Пізніше Повітряні сили заявили, що у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Єссєсна. Про дрони повідомляють, а про пілотів ні.
  • Ділю на нуль
    Збитий безпілотник втрачає контроль над СТОЛИЦЕЮ нашої держави, його ЗБИВАЮТЬ і він падає на КИЇВ, і це все після удара по столиці московії. Може все таки ця новин трішки скандальна і таки підпадає властивості ажеотажності? Які довбойоби сидять в прес-службі нашого війська? Вони ж ***** не капельке не відчувають настроїв суспільства та не прогнозують суспільної реакції на дибільно написані тексти своїх прес-релізів.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    та нє, ви вчудили повну дурню, не відмазуйтеся.

    спочатку ви завели бпла вартістю 5 мільйонів доларів під наш реб який його задавив.

    потім ви прийняли ідіотичне рішення збивати просто над містом ПОПРИ ТЕ ЩО АПАРАТ НЕ ПЕРЕБУВАВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВОРОГА, ОТЖЕ ВІН НЕ МІГ ПОЧАТИ АТАКУВАТИ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ.

    очевидно що не збиваючи апарат як мінімум він би полетів за місто а як максимум не тільки полетів а віддалився від реб і повернувся під контроль.

    просто пересрали і знищили своє як у перший день війни повбивали купу наших під генштабом бо подумали що ворог вже в Києві.
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