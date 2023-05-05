Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не робити сенсацію із ситуації зі збиттям БПЛА Bayraktar над Києвом увечері 4 травня.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, на жаль, протиповітряна оборона була змушена збити несправний безпілотник.

"Зрозуміло, що ми вже втрачали їх на фронті, але робити з цього новину не потрібно, буває таке, це техніка. Не можна пускати це на самоплив, треба було його знешкодити", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що коли Сили оборони втрачають на війні літаки та льотчиків, то до цього в рази менше уваги.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 4 травня над Києвом під час повітряної тривоги було збито кілька безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків БпЛА у Солом'янському та Печерському районах.

Пізніше Повітряні сили заявили, що у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.