Кремль продовжує реформу органів внутрішньої безпеки, хочуть усунути чиновників, які потрапили в немилість та консолідувати контроль над силовиками, - ISW

Російські ЗМІ повідомляють про масові перевірки МВС РФ. А також про плани кардинально реформувати Росгвардію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський медіаагрегатор Baza повідомив про затримання заступника начальника міліції Бібірівського району за звинуваченнями у витоку інформації. Затримали також двох інших співробітників невизначених відділів МВС.

Крім того, ФСБ і МВС Росії почали масові перевірки управлінь МВС у Москві через "витік даних із російських силових структур на запит громадян України".

Враховуючи те, що російська влада капітально реформує підрозділи Росгвардії на тлі серії нещодавніх арештів і звільнень відомих чиновників цього відомства, аналітики ISW припускають: офіційна Москва, ймовірно, має намір використати ці розслідування та арешти, щоб усунути чиновників, які потрапили в немилість, і консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.

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