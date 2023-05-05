В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin, що у США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Блащака, центр на території Польщі працюватиме в тому числі для європейських країн, які зацікавленні у придбанні HIMARS.
"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув готовність США співпрацювати з польською оборонною промисловістю, підтримувати її, що також вигідно для Сполучених Штатів, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли йдеться про HIMARS", - сказав міністр.
Блащак також висловив зацікавленість у придбанні 500 додаткових систем HIMARS.
Оборонне відомство Польщі зазначає, що Блащак також обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, "добре зарекомендували себе в Україні".
5 травня глава Міноборони Польщі зустрінеться з американським колегою Остіном Ллойдом, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.