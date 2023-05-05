Рашисти примушують школярів на окупованій Луганщині провести "Безсмертний полк", - ОВА

Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк".

Про це заявив очільник ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - розповів він.

За словами Лисогора, такі заходи на 9 травня планують окупанти виключно біля шкіл.

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