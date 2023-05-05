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Рашисти примушують школярів на окупованій Луганщині провести "Безсмертний полк", - ОВА

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Рашисти примушують школярів на окупованій Луганщині провести "Безсмертний полк", - ОВА
Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк".

Про це заявив очільник ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - розповів він.

За словами Лисогора, такі заходи на 9 травня планують окупанти виключно біля шкіл.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Верещали ж путінввіді, ось тепер їхні діти і понесуть дідоф на палках, а кацапи вдарять по ним і скажуть що це зробила київська хунта.
  • Підлога Маккартні
    А возглавлять парад будет Чмоня
  • 5 копійок
    Бандера він такий. Недарма ж вони тут питали де він ховається.
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