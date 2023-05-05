Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних, ще 9 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА
4401
Російські військові минулої доби обстріляли 147 населених пунктів у 8 областях України.
Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ
"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України. Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 147 населених пунктів, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Попередньо 2 особи загинуло та 9 поранено.