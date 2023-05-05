Остін хоче зустрітися з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
Про це з посиланнями на джерела пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Адміністрація Байдена намагається відновити військові контакти попри те, що Китай раніше відмовився це зробити", - йдеться в публікації.
Після того, як США в лютому збили над своєю територією китайську повітряну кулю, Пентагон кілька разів робив спроби організувати телефонну розмову Остіна та Лі Шанфу. Але отримував відмови.
Зустріч, якщо вона відбудеться, буде доволі незручною для обох сторін, зазначає Bloomberg. Лі Шанфу з 2018 року перебуває під санкціями США за купівлю у Росії літаків Су-35 та ракетних систем С-400.
На питання про те, чи вплине наявність імені Лі Шанфу в американських санкційних списках на зустріч із Остіном, речник представник Пентагону Майнерс відповів, що це не забороняє Остіну "вирішувати офіційні справи уряду Сполучених Штатів".
Він також сказав, що поки не має жодних анонсів зустрічі. І зазначив при цьому, що Пентагон "прагне підтримувати відкриті лінії зв’язку з військовими лідерами Китаю, в тому числі з міністром оборони".
Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.