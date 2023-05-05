Остін хоче зустрітися з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg

Пентагон добивається зустрічі свого очільника Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу. Вони можуть зустрітися в червні у Сингапурі. Лі Шанфу перебуває під санкціями США за купівлю зброї в Росії.

Про це з посиланнями на джерела пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена намагається відновити військові контакти попри те, що Китай раніше відмовився це зробити", - йдеться в публікації.

Після того, як США в лютому збили над своєю територією китайську повітряну кулю, Пентагон кілька разів робив спроби організувати телефонну розмову Остіна та Лі Шанфу. Але отримував відмови.

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Зустріч, якщо вона відбудеться, буде доволі незручною для обох сторін, зазначає Bloomberg. Лі Шанфу з 2018 року перебуває під санкціями США за купівлю у Росії літаків Су-35 та ракетних систем С-400.

На питання про те, чи вплине наявність імені Лі Шанфу в американських санкційних списках на зустріч із Остіном, речник представник Пентагону Майнерс відповів, що це не забороняє Остіну "вирішувати офіційні справи уряду Сполучених Штатів".

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Він також сказав, що поки не має жодних анонсів зустрічі. І зазначив при цьому, що Пентагон "прагне підтримувати відкриті лінії зв’язку з військовими лідерами Китаю, в тому числі з міністром оборони".

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.