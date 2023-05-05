У Новинського забрали право користуватися надрами

Державна служба геології та надр України зупинила ліцензії на користування надрами компаній, пов’язаних з бізнесменом Вадимом Новинським.

Відповідний наказ №232 від 4 травня опублікований на сайті Держслужби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили через запровадження проти Новинського санкцій. Ліцензії зупинено на 5 років.

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Тепер користуватися надрами не зможуть такі компанії:

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і видобуванням природного газу й конденсату родовища Свистунківсько-Червонолуцьке (Полтавська область);

ТОВ "Пром-Енерго Продукт" - видобування газу природного, конденсату родовища Васищівське (Харківська область);

ТОВ "Азов Петролеум ЛЛС" - видобування газу природного на шельфі Азовського моря (південна частина акваторії Азовського моря), ділянка Білосарайська, включаючи Морське родовище та структуру Невелика;

ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Передаточнинське, ділянка Лівобережна (Запорізька область);

ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Андріївське (Донецька область);

ТОВ "Смарт Видобуток" - видобування граніту родовища Ахтовське (Миколаївська область);

ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);

ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);

ТОВ "Віджи Фармінг" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область).

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Після цього рішення газова компанія Новинського Enwell Energy повідомила, що припиняє роботи на Васищівському родовищі, яке забезпечувало приблизно 12% видобутку групи. Роботи на ліцензійній ділянці Свистунківсько-Червонолуцького родовища були призупинені раніше.