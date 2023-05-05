Скандальній блогерці Маламан, яка програла суд офіцеру ЗСУ Штефану, відмовили у задоволенні касаційної скарги

Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги скандальної блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens), яка програла суд офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"03 травня 2023 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив в задоволені касаційної скарги тіктокерши Таїсії Маламан, відомої як Di.rubens та залишив рішення судів нижчих інстанцій в силі.



В 2021 році Таїсія Маламан подала на мене та Міністерство оборони позов, в якому просила суд визнати недостовірними мої висловлювання стосовно відео, де вона кілька разів робила вибір на користь "росії" та стягнути з нас моральну шкоду в сумі 150 000 грн.



В суді було доведено, що позивачка є публічною особою, а тому щодо неї дозволяється більш широка критика, ніж щодо пересічної особи, крім того, позивачкою не було доведено, що мої висловлювання якимось чином принизили її "честь, гідність та ділову репутацію", - розповів офіцер.

Нагадаємо, Маламан, більше відома як di.rubens прославилася у січні 2021 року, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня 2021 року di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. Цього ж дня про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Також працювати з блогеркою припинили Borjomi і Nestle. Заступилися за неї натомість представники "ОПЗЖ" Медведчук та Кузьмін.

8 лютого 2021 року Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.

20 січня 2023 року Маламан подала скаргу в Касаційний цивільний суд Верховного Суду.

25 січня Штефан повідомив, що Маламан пише на нього заяви в поліцію, використовуючи електронний підпис.

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