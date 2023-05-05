У лікарні померла дівчинка Ліза Невара, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Ліза Невара - донька відомого у Краматорську лікаря-отоларинголога Джона Невари. Рік тому вони евакуювалися на Черкащину, де чоловік очолив сільський фельдшерський пункт, але 8 березня цього року лікар раптово помер.
Нагадаємо, вранці 29 квітня російська армія атакувала іранськими безпілотниками селище Малотаранівка у Краматорську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа - загорілися два приватні житлові будинки й господарча будівля. Рятувальники загасили пожежу через дві години. Постраждали 16-річна Єлизавета Невара та її 52-річна мама. Вони отримали важкі опіки й санавіацією були доправлені до лікарні у Дніпрі.