У лікарні померла дівчинка Ліза Невара, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня

16-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок обстрілу Краматорська 29 квітня, померла у лікарні.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ліза Невара - донька відомого у Краматорську лікаря-отоларинголога Джона Невари. Рік тому вони евакуювалися на Черкащину, де чоловік очолив сільський фельдшерський пункт, але 8 березня цього року лікар раптово помер.

Нагадаємо, вранці 29 квітня російська армія атакувала іранськими безпілотниками селище Малотаранівка у Краматорську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа - загорілися два приватні житлові будинки й господарча будівля. Рятувальники загасили пожежу через дві години. Постраждали 16-річна Єлизавета Невара та її 52-річна мама. Вони отримали важкі опіки й санавіацією були доправлені до лікарні у Дніпрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 29 квітня у Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи