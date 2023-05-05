Лавров про атаку дронів на Кремль: РФ відповідатиме конкретними діями

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував інцидент з атакою дронів на будівлю Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Атака безпілотників на Кремль - ворожий акт, Росія відповідатиме конкретними діями", - зазначив він.

За словами Лаврова, РФ не міркуватиме про те, "чи це було приводом до війни".

Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.

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