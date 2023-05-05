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Ворог вдруге за кілька днів обстріляв ТЕС ДТЕК у Донецькій області

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Ворог вдруге за кілька днів обстріляв ТЕС ДТЕК у Донецькій області
Внаслідок російських обстрілів вранці у п’ятницю, 5 травня, серйозні пошкодження отримала одна з теплових електростанцій ДТЕК.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів. За попередніми даними, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

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