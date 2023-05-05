10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його терористичне угруповання передає позиції в Бахмуті Міністерству оборони РФ.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам Міністерства оборони", - зазначив він.

За його словами, 8 жовтня 2022 року ПВК "Вагнер" почало операцію "бахмутська м'ясорубка" та нібито показали "успіх та хороший результат".

Терорист скаржиться на "снарядний голод".

"Ми збиралися до 9 травня 2023 року заволодіти н.п. Бахмут. Але, побачивши це, білявійськові бюрократи з 1 травня фактично припинили будь-які поставки, щоб не дати нам це зробити", - додав він.

"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу, Міністра оборони, Верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" із Бахмуту, бо за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель. Я звертаюся відкрито, оскільки жодного мого листа не було розглянуто, про всі проблеми я доповідав, починаючи з 19 березня 2022 року", - сказав він.

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