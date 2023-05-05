Кремль знає, що "вагнерівці" збираються піти з Бахмуту. Коментувати не буде, - Пєсков

Російська влада бачила заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що його бойовики збираються 10 травня залишити Бахмут, передавши позиції військам міноборони РФ.

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Він зауважив, що в Кремлі бачили заяву Пригожина. Але коментувати цього не можуть, бо це питання стосується "СВО" (так в Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.).

Дивіться: 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.