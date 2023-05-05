Новини • Допомога Україні

В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти

2 22111
В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти
У рамках акції  "Radarom!" у Литві зібрали 14 млн євро. В Україну вже прибули перші 3 радари з 16

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", - повідомили в організації Blue/Yellow, яка проводила акцію.

Організатори також зазначили, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні більше подробиць не буде. 

"Інформація буде уточнюватися", - додали в організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні, який може бути оголошений наприкінці травня, - The Guardian

Нагадаємо, Литва зібрала 14 млн євро на радари для України. Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Amber
    Дякуємо нашим справжнім друзям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Добре що необхідними речами допомагають , а не грошима які зелепухи розпіляють!
  • Олег Каз
    Радіємо Литовським радарам!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини