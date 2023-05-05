В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти
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У рамках акції "Radarom!" у Литві зібрали 14 млн євро. В Україну вже прибули перші 3 радари з 16
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.
"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", - повідомили в організації Blue/Yellow, яка проводила акцію.
Організатори також зазначили, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні більше подробиць не буде.
"Інформація буде уточнюватися", - додали в організації.
Нагадаємо, Литва зібрала 14 млн євро на радари для України. Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.