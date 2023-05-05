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Кіберполіція створила проєкт "Мрія" для боротьби з російською пропагандою в інтернеті

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Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кіберполіція створила проєкт Мрія для боротьби з російською пропагандою в інтернеті 01

У Telegram-каналі здійснюють комунікацію з підписниками та дають завдання для блокування.

Також є бот (@stopdrugsbot) для збору нових посилань на ворожі ресурси та автоматизованої взаємодії з користувачами

Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію).

До проєкту додано новий сервіс StopFraudMriya - в ньому розповідають про шахрайські схеми. Там можна перевірити безпечність онлайн шопінгу чи банківського переказу.

З текстами для скарг на ворожий контент та інструкцією можна ознайомитися за посиланням.

Також читайте: США направили в Україну кіберфахівців, які допомагають боротися з російськими хакерами

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Тарас Чорновіл 🇺🇦
    Ну, ви в курсі, звідки Зеленський і його слуги черпають свої ідеї. Не треба бути великим мислителем, щоб зрозуміти, куди нас приведуть свідки секти "неначасі". Бо на часі тодів вже більше не настане, точнсінько, як у москалоти. Адже учень завжди прагне перевершити свого вчителя й наставника. Он і "пробна куля" зелених Мазурашу то раптом з Безуглою пропонує розстрілювати УКРАЇНСЬКИХ військових (копіюючи путінські й прігожинські заградотряди й "кувалдове правосуддя"), то за критику влади давати від трьох до семи...

    Ви сумніваєтеся, в такому прямому взаємозв'язку? То просто згадайте справу Антоненка. Ще за пару днів до паризького турне Зеленського та його там збочення з пуйлом в позиції "очі в очі" у справі Шеремета була головна версія: замовлення з москви. За 4 дні після повернення делегації "очкозаглядувачів" Ріфмастера й товаришів арештували, бо "вони захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" і далі подібна рашистська беліберда. То що, за один єдиний тиждень генпрокурор, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, повний склад РНБО, вся слідча група й сам Зеленський раптом так неочікано прозріли? Чи може дядя вова пояснив тоді ще недосвідченому Вовочці, з ким він повинен воювати в Україні. А далі ж пішли чистки й арешти серед військових та керівництва в Міноборони.

    Ці зелені недоумки й досі живуть за завітами путлєра.
  • Юрій Ан 612fed4e
    Поки що та кіберполіція бореться з українською пропагандою, заблокувавши українцям доступ до кацапських форумів, а кацапи в нас, що хоуть, те роблять.
    Система ніпель твою дивізію.
    І на кого вони працюють, питається в задачці?
  • Bob Zi
    Громадяни України почують відповіді на важкі запитання ЗеКу по призначенню руzких кротів до влади?
    Яка буде відповідальність?
    Нащо нас відовлекати та замулювати часом зраду Пісюніста?!
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