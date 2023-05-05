Кіберполіція створила проєкт "Мрія" для боротьби з російською пропагандою в інтернеті

Департамент Кіберполіції створив проєкт "Мрія" StopRussiaChannel MRIYA для протидії дезінформації та російські пропаганді в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Telegram-каналі здійснюють комунікацію з підписниками та дають завдання для блокування.

Також є бот (@stopdrugsbot) для збору нових посилань на ворожі ресурси та автоматизованої взаємодії з користувачами

Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію).

До проєкту додано новий сервіс StopFraudMriya - в ньому розповідають про шахрайські схеми. Там можна перевірити безпечність онлайн шопінгу чи банківського переказу.

З текстами для скарг на ворожий контент та інструкцією можна ознайомитися за посиланням.

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