Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників, - Мінреінтеграції
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Сьогодні, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла 80 полеглих захисників.
Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали в Мінреінтеграції.