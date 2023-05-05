Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників, - Мінреінтеграції

Сьогодні, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла 80 полеглих захисників.

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.



"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали в Мінреінтеграції.

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