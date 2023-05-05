З кількох десятків родин українських біженців у Європі соцслужби вилучили дітей, - Лубінець

Офіс Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків випадків вилучення у європейських країнах українських дітей із сімей біженців.

Про це на пресконференції повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Такі факти є, ми їх наразі зафіксували кілька десятків. У чому є проблема - у тому, що відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС", - заявив він.

Уповноважений зазначив що, інша справа, коли деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці та не піднімають це питання або просто допомагають українцям вижити.

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А є ті країни, де у нашої влади є проблеми щодо цього, поінформував Лубінець.

"Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я в першу чергу (щодо цього. - Ред.) звертаюся до своїх партнерів-омбудсманів цих країн. Ми навіть окремо пропрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам", - сказав омбудсмен.

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За його словами, у Офісі Уповноваженого добилися найголовнішого - того, що там перестали фізично забирати дітей із родин українських громадян.

"У нас є деякі факти вже вилучених українських дітей, по яким ми зараз займаємося. І ми зараз пропрацьовуємо питання, щоб допомогти цим дітям разом із батьками просто повернутися на територію України", - заявив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в країнах ЄС почастішали випадки, коли ювенальні служби забирають дітей від батьків-біженців.