Клінтон: Я ще в 2011 році під час зустрічі з Путіним зрозумів, що війна - лише питання часу

Колишній президент США Білл Клінтон під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у 2011 році зрозумів, що це "лише питання часу", коли країна-агресор націлиться на Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

За словами Клінтона, у 2011 році Путін відхилив угоду, укладену Борисом Єльциним за посередництва США про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

Клінтон згадав, що Путін сказав: "Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не пов'язаний з цим".

Читайте: Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон

З того дня, за словами колишнього президента США, він знав, що це "лише питання часу", коли диктатор вирішить напасти на Україну.

Окрім того, його дружина, Гілларі Клінтон висловила свою думку щодо завершення війни. Вона вважає, що для того, аби припинити воєнні дії, Україна повинна або перемогти Росію, або принаймні повернути територію, втрачену після вторгнення Росії минулого року.

Також читайте: "Впевнений, що вони вчинять правильно", - прокурор МКС Хан щодо арешту Путіна у разі його візиту до ПАР

"Їм (Україні. - Ред.) потрібні важелі впливу. Я б не довірила йому (Путін. - Ред.) за столом переговорів ні за яких обставин, якщо тільки українці - за нашою підтримкою - не матимуть достатньо важелів впливу", - сказала вона.