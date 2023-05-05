Вірменія та Азербайджан досягли прогресу у врегулюванні конфлікту, - Блінкен
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами,"сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".
"Обидві сторони продемонстрували щире прагнення до нормалізації відносин і припинення тривалого конфлікту між двома країнами", - зазначив Блінкен.
Держсекретар сказав, що і Вірменія, і Азербайджан "погодилися на певні умови" і тепер краще розуміють позиції одна одної.
"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися з урядами думкою про те, що за наявності доброї волі, гнучкості та компромісу угода може бути досягнута", - додав він.
Блінкен зауважив, що і Вірменія, і Азербайджан матимуть повну підтримку Сполучених Штатів у їхніх зусиллях, спрямованих на забезпечення тривалого і стійкого миру.
Переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини відбулися 30 квітня.
Перед цим в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.