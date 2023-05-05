Вірменія та Азербайджан досягли прогресу у врегулюванні конфлікту, - Блінкен

У Вашингтоні пройшли переговори глав МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова Вірменії Арарата Мірзояна щодо нормалізації відносин між країнами.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами,"сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".

"Обидві сторони продемонстрували щире прагнення до нормалізації відносин і припинення тривалого конфлікту між двома країнами", - зазначив Блінкен.

Держсекретар сказав, що і Вірменія, і Азербайджан "погодилися на певні умови" і тепер краще розуміють позиції одна одної.

"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися з урядами думкою про те, що за наявності доброї волі, гнучкості та компромісу угода може бути досягнута", - додав він.

Блінкен зауважив, що і Вірменія, і Азербайджан матимуть повну підтримку Сполучених Штатів у їхніх зусиллях, спрямованих на забезпечення тривалого і стійкого миру.

Переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини відбулися 30 квітня.

Перед цим в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

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