У Берліні заборонили використовувати російські та українські прапори біля радянських меморіалів 8 та 9 травня

Біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде у Берліні поліція заборонила демонструвати російські та українські прапори на 8 та 9 травня. Також заборонено

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Berliner Morgenpost, інформує Цензор.НЕТ.

Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень, повідомила в п'ятницю поліція.

Крім того, заборонено також "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

Нагадаємо, минулого року також існувала заборона використовувати російські та українські прапори. 8 травня 2022 року у Берліні затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці.

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