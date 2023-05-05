Упродовж тижня морпіхи знищили 77 окупантів, 4 артсистеми, 5 мінометів, 1 засіб ППО, 1 пункт управління та кілька одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА
3421
Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тижневий звіт ВМС ЗСУ.
"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 77 окупантів, 1 одиницю бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 пункт управління, 5 мінометних розрахунків, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 засіб протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.