Новини • Агресія Росії проти України

У восьми областях частина споживачів залишається без електропостачання через обстріли

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У восьми областях частина споживачів залишається без електропостачання через обстріли
Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

"Станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблока ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що через постійні обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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