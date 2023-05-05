У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий

Насправді у "вагнерівців" закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Тому Пригожин і використовує "епатажні методи", аби привернути до себе увагу.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - зазначив він.

За його словами, це робиться з двох причин: у "вагнерівців" закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати", - сказав Череватий і додав, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

Російське міноборони, за його словами, не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

"Відтак вони шукають причини, щоб піти", - припускає він.

Але попри ці заяви, поки що "вагнерівці" продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

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