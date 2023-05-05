У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - зазначив він.
За його словами, це робиться з двох причин: у "вагнерівців" закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.
"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати", - сказав Череватий і додав, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.
Російське міноборони, за його словами, не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.
"Відтак вони шукають причини, щоб піти", - припускає він.
Але попри ці заяви, поки що "вагнерівці" продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.
"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.