Росія вивела у Чорне море 5 кораблів, серед них один ракетоносій, - ВМС
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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають п’ять кораблів РФ, зокрема один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.
Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10.00 05.05.23:
- у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 8 ракет;
- в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі – 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 4 ракети.