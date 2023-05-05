Росія вивела у Чорне море 5 кораблів, серед них один ракетоносій, - ВМС

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають п’ять кораблів РФ, зокрема один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.