Авіація РФ атакувала Херсонщину: зафіксовано 4 "прильоти" керованих авіабомб, - ОВА
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Російська авіація 5 травня вчергове атакувала Херсонщину керованими авіабомбами.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Гатили по околицях Берислава, селу Веселе Великоолександрівської громади та селищу Козацьке Новокаховської громади.
У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсону", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.