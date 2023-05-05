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Авіація РФ атакувала Херсонщину: зафіксовано 4 "прильоти" керованих авіабомб, - ОВА

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Авіація РФ атакувала Херсонщину: зафіксовано 4 "прильоти" керованих авіабомб, - ОВА
Російська авіація 5 травня вчергове атакувала Херсонщину керованими авіабомбами.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили по околицях Берислава, селу Веселе Великоолександрівської громади та селищу Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

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