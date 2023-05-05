Росіяни терміново організовують евакуацію жителів окупованої Запорізької області до Бердянська, - Федоров
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Російські окупанти хочуть терміново евакуювати жителів Пологів, Токмаку та Молочанську до Бердянська.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначає, що окупанти в черговий раз примусово хочуть евакуювати дітей, який потім доводиться шукати по всій території РФ.