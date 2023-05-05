50 дітей з Луганщини окупанти депортували до Дагестану, - Центр нацспротиву

Дітей без батьків вивезли до Дагестану під приводом оздоровлення. Організувала це "Єдина Росія".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Дітей вивезли до центру "Солнечный Берег" поїздку організував "Жіночий рух "Єдиної Росії"" - провладної партії РФ.

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"В таких таборах діти піддаються ідеологічній обробці, де перед ними виступають пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто. Тобто діти стають заручниками, аби виманити батьків й лишити у рф, адже назад родину вже не пускають", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву наголосили: це ще один приклад геноциду, який росіяни влаштовують ан тимчасово окупованих територіях.

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"Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю", - додали в Спротиві.