50 дітей з Луганщини окупанти депортували до Дагестану, - Центр нацспротиву
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Дітей вивезли до центру "Солнечный Берег" поїздку організував "Жіночий рух "Єдиної Росії"" - провладної партії РФ.
"В таких таборах діти піддаються ідеологічній обробці, де перед ними виступають пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто. Тобто діти стають заручниками, аби виманити батьків й лишити у рф, адже назад родину вже не пускають", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нацспротиву наголосили: це ще один приклад геноциду, який росіяни влаштовують ан тимчасово окупованих територіях.
"Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю", - додали в Спротиві.