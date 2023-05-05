Компанії, яка пов’язана з Голиком та фітнес-подругою Резніченка, виплачували десятки мільйонів грн з бюджету, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Компанії "Будінвест інжиніринг" виплачували бюджетні кошти, а потім навіть заключали нові контракти. Все це після розслідування ЗМІ та відкриття справи САП.

Про це у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Він написав депутатське звернення до Мінінфраструктури.

"Незважаючи на розголос про скандальний корупційний асфальтний контракт в 1,5 млрд грн з фітнес-тренершею Резніченка та Голіка, про який стало відомо у листопаді 2022 року, влада Зеленського всеодно продовжувала щедро виплачувати бюджетні кошти компанії "Будінвест інжиніринг", якою вона володіє. Десятки мільйонів гривень виведені з бюджету, навіть більше, заключали нові контракти!" - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга тодішнього голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

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