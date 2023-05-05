У перші дні травня Росія щогодини била по Україні, - Держдеп США

В першій чотири дні травня РФ щогодини запускала по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби.

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що РФ запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль", - зазначив він.

Патель наголосив, що за останні три дні через російські обстріли загинули понад 100 цивільних українців, в тому числі щонайменше п’ятеро дітей.

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Він також нагадав, що США напередодні оголосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.