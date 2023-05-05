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Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією. ФОТО

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Чинний депутат Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у своїх соціальних мережах поширює кремлівські наративи, закликаючи до компромісу з Росією.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"О, в нас тут новий Мураєв з'явився. Колишній голова Дніпропетровської облради близький до Коломойського Святослав Олійник пише, що потрібно скоріше йти на компроміс з Росією з урахуванням її інтересів і розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці", - йдеться у дописі.

Журналіст зазначає, що багато років пише про політику, колаборантів, зрадників, але не може досі осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Святослав Олійник є чинним депутатом Дніпропетровської обласної ради. 

"Такі виправдають, що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери. Наскільки я розумію, оскільки він це пише, то перебуває зараз не в Україні. Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?", - додав Казанський.

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Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією 01

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Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Так там інших немає, у тій "команді". Одні зрадники та дебіли.
  • Светлана Конь ec23328a
    Голова Дніпропетровської обласної ради з 8 листопада 2019 по 16 грудня 2020 року.

    Член команди ЗЕ.
  • Дмитрий Авдеев 208cdb03
    Нет. Из своего загородного домика квадратов на восемьсот. Ну, или из своего гелендвагена, который поблизости к домику стоит. А когда все закончится он еще и депутатом каким-нибудь будет((
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