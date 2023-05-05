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Ігнат спростував збиття над Києвом гіперзвукової ракети "Кинджал" вночі 4 травня

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Ігнат спростував збиття над Києвом гіперзвукової ракети "Кинджал" вночі 4 травня
У Повітряних Силах Суспільному спростували збиття балістичної ракети над Києвом вночі 4 травня.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Задовбали вже..ніяк не домовяться між собою..виставлять нас на позорисько...ще й нашим коштом..

    Коли вже почнуть відповідальність нести за непраідиву інформацію???
  • 18c49ed2
    Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов имени "квартала". Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
  • Деніс Войцеховський
    А ті фото з пробитим носовим обтікачем характерної для балістичних ракет форми - це, виходить, з пінопласту випиляли?
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