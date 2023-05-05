Росіяни стягують вагнерівців до Бахмуту, намагаються взяти місто під контроль до 9 травня, - Маляр

Щоб взяти Бахмут під контроль до 9 травня, росіяни стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на цьому напрямку.