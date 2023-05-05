Росіяни стягують вагнерівців до Бахмуту, намагаються взяти місто під контроль до 9 травня, - Маляр
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Щоб взяти Бахмут під контроль до 9 травня, росіяни стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на цьому напрямку.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.