87% українців впевнені, що Україна здатна відбити напад РФ, 66% - що країна стане сильнішою, - опитування Gradus Research

Дослідницька компанія Gradus Research в рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" провела вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни, починаючи з четвертого дня повномасштабного вторгнення.

Наприкінці квітня 2023 у восьмій хвилі дослідження у респондентів запитали, які емоційні стани вони переживають, чи повертаються до роботи, чи змінилась їхня віра в перемогу та як вони оцінюють терміни повоєнного відновлення країни, передає Цензор.НЕТ.

Ще більший рівень стресу

Дослідження показало спектр емоцій та станів, що переважають у настроях респондентів останнім часом. Враховуючи тривалість повномасштабної війни та ситуації невизначеності, очікувано, що більше людей відчувають дуже високий або високий рівень суб’єктивного стресу — про це повідомили 88%, при тому що у попередніх двох хвилях опитування було 84%. Якщо конкретизувати емоції та стани, то найпоширенішою є втома — її відмічає половина опитаних, але водночас 43% мають почуття надії. Серед інших розповсюджених станів — напруга (42%), роздратування (31%), обережність (28%) та гнів (27%).

Більше людей повернулись до роботи

Значно зріс показник працевлаштованості у порівнянні з попередньою хвилею. Наразі 61% респондентів повідомляють, що наразі працевлаштовані. В липні 2022 мали роботу 55% опитаних громадян. Частка тих, хто має роботу і активно працює, із попереднього заміру зросла з 39% до 51%.

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Логічним наслідком цієї позитивної динаміки є і покращення стабільності доходів громадян — 87% працевлаштованих респондентів стверджують, що отримують заробітну плату, тоді як у липні 2022 таких було 78%. При цьому у розмірі доходу в порівнянні з довоєнним періодом суттєвих змін не відбулося, 66% мають меншу заробітну плату, 22% отримують таку саму і лише 8% повідомляють про збільшення.

Повоєнне відновлення та віра в державні інституції

Майже третина респондентів (31%) вважає, що відновлення нормального повсякденного життя у населеному пункті, в якому вони проживали до початку повномасштабного вторгнення, триватиме більше 5 років, ще чверть опитаних (24%) — до 5 років, інші 18% — стверджують, що на це знадобиться 1-2 роки. 14% оптимістично вважають, що це відбудеться до 1 року.





66% впевнені, що наша країна стане сильніше після війни, і в порівнянні з п’ятою та шостою хвилями ця кількість суттєво не змінилась (66% та 69% відповідно).

Водночас протягом всіх хвиль опитування спостерігається тверда впевненість, що Україна здатна відбити напад рф — це висловлюють 87% респондентів, при тому що у п’ятій та шостій хвилі їхня кількість була 82% та 81% відповідно. Головними запоруками перемоги учасники дослідження, як і раніше, вважають міць Збройних Сил України (70%) та військову допомогу країн Заходу (69%), на другому місці — згуртованість та спротив українського суспільства (55%).

Погляд на запоруку перемоги простежується й у призмі довіри до державних та громадських інституцій: 69% висловлюють довіру до ЗСУ. Президенту України довіряють 49%, волонтерським організаціям — 27%.

"‎У кожного етапу проживання війни свої складнощі, і чим довше вона триває, тим більше накопичується стресу та втоми, це закономірно. Водночас проявляється певна адаптивність до обставин, люди повертаються до роботи, що є ключовою життєвою опорою в часи таких екстраординарних випробувань. І не дивлячись ні на що, люди продовжують вірити в силу України та тримати надію", — вважає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research.

Повний звіт дослідження доступний на сайті Gradus Research за посиланням.

У рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" Gradus Research провів вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни: І хвиля — 28 лютого-1 березня 2022 , ІІ хвиля — 8 березня 2022, ІІІ хвиля — 28 березня 2022, IV хвиля — 20 квітня 2022, V хвиля — 23 травня 2022, VI хвиля — 28-30 липня 2022, VII хвиля — 27-30 грудня 2022, VIII хвиля — 24-25 квітня 2023. У восьмій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1000 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.