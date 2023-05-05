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Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

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Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
Данія та Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

5 травня він прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом Поульсен перевірив, як проходять навчання ЗСУ на танках.

"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.

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За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.

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"Вони (танки. - Ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.

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Топ коментарі

  • Snart
    Значить підготовку завершено. Добра новина
  • Дмитро Хлопченко f59b52d1
    З екіпажем здатні, без танкістів ні
  • Старый зольдат
    Особисто ви дасте ЗСУ 80 M1 Abrams.
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