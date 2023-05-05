"Народний супутник" допоміг ЗСУ перетворити на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, - ГУР

Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли. Відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



В ГУР зазначили, що маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.



"Результати вражають: за пів року використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", - ідеться в повідомленні.

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Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники. Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.

18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.