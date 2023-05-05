Рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області
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Окупаційна "влада" Запорізької області оголосила про так звану евакуацію з 18 прифронтових міст.
Про це повідомив зрадник України, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, планують "евакуювати" жителів таких населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори та Розівка.
Зрадник Балицький заявив, що "евакуацію" здійснюють через нібито посилення обстрілів.
Раніше про це також повідомляв мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.