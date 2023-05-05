У Криму російські окупанти роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції, - Центр нацспротиву

На тимчасово захоплених землях півдня окупанти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їхных родин до Криму. Аналогічна ситуація на Херсонщині. Зокрема більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

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В Криму ж окупаційна влада почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонщини", - йдеться в дописі.