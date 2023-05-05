Німецька Rheinmetall готова виробляти до 600 тис. снарядів на рік для України

Німецька оборонна компанія Rheinmetall готова постачати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо виробляти до 600 тис. снарядів на рік", - йдеться у заяві глави Rheinmetall Арміна Паппергера після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона.

Єврокомісар відвідав на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак. "Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.

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