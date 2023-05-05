Новини • Допомога Україні

Німецька Rheinmetall готова виробляти до 600 тис. снарядів на рік для України

2 26353
Німецька Rheinmetall готова виробляти до 600 тис. снарядів на рік для України
Німецька оборонна компанія Rheinmetall готова постачати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо виробляти до 600 тис. снарядів на рік", - йдеться у заяві глави Rheinmetall Арміна Паппергера після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона.

Єврокомісар відвідав на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак. "Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нестача робочої сили може ускладнити плани ЄС з нарощування виробництва боєприпасів, - Euractiv

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Ну, ось це вже відчутні обсяги. Європа може, коли хоче, виробничі потужності у неї вищі, ніж у росії, але немає жодного бажання робити зброю, коли можна з тієї ж сировини зробити автомобілі та пральні машини. От тільки авто і пралки не допомагають проти танків та РСЗВ.
  • Paul Hermann
    Извините, но все кроме комплекса вины - полный бред.
  • Yuriy Smith
    тобі ніхто нічого не винен!
    це раз.
    по-друге - див - "перше"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини