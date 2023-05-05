В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: повідомлялося про зліт російських бомбардувальників (оновлено)
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Увечері 5 травня після 17.00 в більшості областей України було оголошено тривогу. О 18.03 пролунали відбої тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу тривог.
Моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу.
Після 18.05 піщли відбої тривог. Небезпека тривала близько години.