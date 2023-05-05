МОК має турбуватися про українських, а не російських спортсменів, - міністр спорту Австрії Коглер

Федеральний міністр спорту Австрії Вернер Коглер, який також є віцеканцлером республіки та лідером "Зелених", переконаний, що російська збірна не повинна брати участь в Олімпіаді, і Міжнародний олімпійський комітет має більше перейматися інтересами українських спортсменів.

Про це він заявив в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Коглер нагадав, що Австрія є однією з тих 35 країн, які виступили з вимогою до МОК щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді через війну РФ проти України.

"З усією повагою до автономії спорту – на відміну від МОК, ми, міністри спорту, в першу чергу турбуємося не про російських і білоруських спортсменів, а насамперед про українських спортсменів. Адже саме в Україні велика частина спортивної інфраструктури лежить у руїнах. Не варто навіть обговорювати, хто винен у цих злочинах. Чи є прийнятним для українських спортсменів зустрічатися з російськими спортсменами? Я б сказав: можливо, лише в рідких випадках. Але точно не тоді, коли інша людина була або є членом армії, яка несе відповідальність за звірства і руйнування. А це стосується дуже багатьох", - заявив австрійський міністр.

На його переконання, нейтральним спортсменом може вважатися "лише той, хто не є військовослужбовцем і не підтримував російську агресію, вербально чи в інший спосіб". При цьому він вказав на розуміння того, що "можуть бути спроби допустити особливо активних спортсменів в індивідуальних видах спорту". Однак "у випадку з командами це навряд чи можливо, оскільки близькість до нації виражена набагато сильніше".

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"Серед 35 країн є чимало тих, хто виступає за те, щоб не допускати до участі в Олімпійських іграх нікого з російським паспортом. Я не дотримуюся такої думки. Треба розрізняти. Але МОК має бути більш точним, ніж він був до цього часу, чітко і суворо трактуючи власні рекомендації. Наприклад, нам потрібна дата, від якої хтось вже не може більше вважатися російським військовим. І, звичайно, ця дата має бути в минулому", - зазначив Коглер.

Міністр спорту Австрії також прокоментував висловлювання свого польського колеги, який не виключив можливості того, що Польща чи країни Балтії можуть приєднатися до бойкоту Україною Олімпіади в разі участі у ній російської команди: "Якщо до цього дійде, то це буде трагедією, сценарієм, якого МОК повинен уникнути за будь-яку ціну".

Коментуючи позицію керівництва Австрійського олімпійського комітету (АОК), яке беззастережно підтримує лінію МОК, Коглер вказана те, що "деякі національні олімпійські комітети дуже близькі до МОК, австрійський - один з них". "Президент АОК Карл Штосс має дуже хороші зв'язки, займає важливі посади, що є перевагою у звичайні часи. У цьому ж випадку у нас інший підхід. Але мені важко уявити, що Штосс в кінцевому підсумку вважає, що російські військові повинні брати участь в Олімпійських іграх", - сказав він.